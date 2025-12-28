台中115年元旦升旗 市府前廣場舉行

英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也會出席元旦升旗典禮接受致敬。

▲英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也會出席元旦升旗典禮接受致敬。

迎接115年到來，台中市政府將於明年1月1日上午8時，在市府前廣場盛大舉行元旦升旗典禮，延續「向城市英雄致敬」主題，今年除邀請88位來自全市各領域的救災與災後復原英雄，共同展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場；並由消防局、建設局、環保局及水利局等局處救災超人代表領唱國歌。民政局長吳世瑋表示，元旦升旗不僅象徵新年開始，更凝聚城市向心力，歡迎市民朋友踴躍參與，共同迎接嶄新的一年。

吳世瑋局長指出，115年元旦升旗典禮是「台中Hi8 全城開趴」系列活動的亮點活動之一，典禮並以「8」為城市幸運符號，邀集88名區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成展旗隊伍，聯手展護全國最大巨幅國旗，除展現台中齊心守護家園的凝聚力，也象徵新年的好運與祝福。

民政局提到，此次升旗典禮主視覺以「豐收迎日」為主題，升旗典禮將由台中女中樂儀隊以精采的操槍演出揭開序幕，並邀請霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物（山、海、屯、城代表）引領市長及貴賓進場，活動當天市民朋友也可在吉祥物身上尋找暗藏數字「8」的巧思與驚喜。

民政局補充，115年元旦升旗典禮將發放限量5,000份紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」、中華民國國旗及台中Hi8紋身貼紙、小國旗，當日上午6時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自6時30分開始開放領取，民眾須於7時30分前持兌換券，配合現場動線及遵守排隊秩序完成兌換。