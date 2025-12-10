台中115年起未完成投保禁租借YouBike 葉昭甫：保護市民生命安全首要考量 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市政府今（10）日宣布，自115年1月1日起，未完成YouBike 2.0及YouBike 2.0E公共自行車投保程序的市民，租借系統將全面鎖定借還功能，不得再租借。交通局長葉昭甫表示，基於保護市民生命安全的核心理念，全面導入安全保險措施，希望透過完整的保險制度，讓民眾騎乘公共自行車更安心。

葉昭甫指出，市府自今年4月1日起，實施未投保者不得使用YouBike 2.0E電輔車，以及未完成投保意願調查者不得租借YouBike 2.0等措施，帶動市民踴躍投保。目前YouBike投保率已達96％，成效顯著，為持續守護市民騎乘安全，市府將自115年起全面落實「未投保、不得租借」制度，YouBike 2.0E電輔車、YouBike 2.0車種一體適用。市府已請營運業者微笑單車公司配合執行「未完成投保不得租借」之系統與作業調整。

「在騎乘量大幅增加之際，加強安全防護與投保率更是刻不容緩。」葉昭甫表示，台中市每天平均有6至7萬人騎乘YouBike，規模等同台中捷運綠線日旅運量，建立完善投保制度是安全不打折的重要政策，市民習慣使用YouBike當接駁、短程的代步工具。統計今年10月YouBike單日最高的騎乘量為7萬1300人次，11月更在28日刷新紀錄，單日即飆上7萬3000人次，顯示使用率持續攀升。

交通局說明，騎乘YouBike投保免費，若騎乘YouBike發生意外事故，導致被保險人死亡、失能或住院，得憑相關醫療文件向保險公司申請理賠。保險最高理賠金額為新台幣100萬元（未滿15足歲者為喪葬費用及失能保險金，每人新台幣69萬元），傷害住院日額給付最高為每日新台幣1000元。

交通局提醒，市府以保護市民生命安全為首要考量，後續將持續檢視相關措施並加強宣導，期望透過完善的保險與管理機制，讓市民安心使用公共自行車服務。

照片來源：台中市政府提供

