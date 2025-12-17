台中12名農友獲頒友善石虎農作標章 累計40名農友營造75公頃友善石虎農地

林業及自然保育署臺中分署舉辦「2025農愛石虎—臺中友善石虎農作標章推廣成果發表暨標章頒布會」。（圖：台中林業及自然保育署提供）

林業及自然保育署臺中分署17日攜手臺中市農業局與農業部生物多樣性研究所，舉辦「2025農愛石虎—臺中友善石虎農作標章推廣成果發表暨標章頒布會」，今年12名農民取得標章認證，累計台中40名農友共同營造75公頃友善農地，讓農田成為石虎能安心活動、覓食與移動的空間，逐步為淺山地區串起完整的生態廊道。

林業保育署臺中分署張弘毅分署長致詞表示，臺中地區以國土生態綠網軸帶規劃及多年石虎監測成果為基礎，111年起，在東勢、石岡、新社等石虎熱區，推動「友善石虎農作標章」，友善農地面積逐年擴大，也逐步串聯起重要的綠網生態廊道，讓棲地連通性越來越完整，也感謝台灣積體電路製造股份有限公司透過「Eco Plus!－生態共融計畫」共同推廣友善農業與友善石虎農作標章。近年來持續輔導農友申請標章及協助行銷標章農產，臺中的標章甘露梨、筊白筍、柑橘、甜柿等新鮮蔬果，在升陽農產公司與家福公司和農友合作下，陸續在家樂福量販店上架，讓消費者在日常購物時，就能用行動支持石虎保育，鼓勵及支持農友持續投入友善耕作。

今年取得標章的12名農友，分別是：陳裕源、唐全成、林義職、洪聖淵、曹曉明、吳孟育、潘春英、張振榮、張閔翔、徐美文、劉凌璇及劉建宏，由臺中分署張弘毅分署長與生多所林育秀副研究員共同頒發標章與證書，肯定農友實踐友善農法、遵守友善石虎的耕作允諾，讓農地成為石虎能夠安心利用的棲息環境。臺中市農業局副局長蔡勇勝也表揚參與「石虎生態服務給付計畫」超過5年的3名東勢區農友羅字潮、羅淼文、孫玉錦以及臺中市東勢創意執行協會與臺中市東勢區產業文化發展協會，感謝他們長期投入巡護與維護棲地的行動。

今年活動一大亮點，則是跨界創意合作。臺中分署首度攜手龍昇釀造股份有限公司（金色三麥），以標章農友陸巧嵐生產的桶柑原汁，研發推出「友善石虎柑橘啤酒」。金色三麥不僅善用啤酒釀造專業讓更多人認識友善農產，更積極投入生物多樣性ESG計畫。金色三麥詹于慧廠長與張弘毅分署長，今天（17日）共同發表「Brew for Biodiversity–友善石虎柑橘啤酒計畫」，產品預計明年在臺中金色三麥餐廳、大雪山及八仙山國家森林遊樂區同步上市。

此外，今天活動也安排「從產地到餐桌」的友善餐點體驗，由生態廚師運用標章農產烹調特色料理，搭配友善石虎柑橘啤酒試飲，讓與會者用味蕾感受友善農業的美好與價值，也期待友善農業與石虎保育的理念能夠傳達給不同族群與生活場域。

林業保育署臺中分署強調，友善石虎農作不只是農法的改變，更是一種重新思考生產、生態與生活關係的行動。未來將持續串連在地農友、研究單位、地方政府與企業夥伴，深化友善農業的經濟效益，讓農友能夠長期投入、維護田區環境與生物多樣性。分署也邀請民眾多選購「友善石虎農作標章」農產，因為每一次消費選擇，都是推動供應鏈轉型的力量，也是支持農民兼顧生產、生態的實際行動。（寇世菁報導）