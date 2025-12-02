台中12警勾結圖利業者4千萬 檢方偵結起訴

台中市警局驚傳集體弊案，各分局12名員警疑與業者勾結，協助將遭已經被吊扣車輛變更成「吊銷」，讓業者重新領牌上路，不法圖利金額超過4400萬，全案近日台中地檢署偵結起訴。

台中市警局驚傳集體圖利案。（圖／資料畫面）

檢廉調查，台中市第三警分局一名許姓巡佐、交通大隊李姓小隊長及第四、東勢、大甲、霧峰、及太平等分局共12名員警，分別協助17名代辦業者開出不實交通罰單，讓遭「吊扣」牌照車輛，可鑽漏洞由業者代辦驗車後，重新申請牌照上路。

專案小組查出，12名員警自2020至2022年間共協助至少154台車「復活」上路，經換算圖利金額超過4400萬元，雖然12人並無犯意聯絡也無上下共犯關係，檢廉日前約談12名員警，其中11人稱因警友會成員情誼及親友請託，檢方近日偵結仍依違反偽造文書罪與圖利罪嫌起訴。

檢方認為11人非惡性非重大，建請減輕其刑或是給予緩刑，其中2人因自首配合調查則獲請求免刑；另名林姓員警否認犯行，檢方認為其圖利他人使執法運作鏽蝕，而廖姓代辦業者僅坦承偽造文書，建請法院處2人適當之刑。

