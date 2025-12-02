台中12警鑽法律漏洞！「車牌吊銷變吊扣」圖利逾4400萬...下場出爐

台中員警爆出圖利案件，12名員警受到17名代辦業者委託，要求協助開設不實罰單，從吊扣變成吊銷，代辦業者持繳納罰款後，即可重新發牌，免除被吊扣後不得開車的狀況。這12名員警也因涉嫌圖利遭到台中地檢署依貪污罪起訴。

檢方查出，雖然12名員警沒有收受賄賂，但圖利金額至少4400萬，讓154名車主提前能使用車輛，員警和代辦業者共29人通通被依貪污、偽造文書罪起訴。

原來在112年6月30日修法前，駕駛有嚴重違規、超速等狀況會被吊扣車牌半年，代辦業者發現法規有漏洞，故意讓車主開著無牌車上路，再找員警開單吊銷，吊扣變吊銷，讓車主不必等半年時間，只要繳銷罰款就能重新領牌上路。

針對這個漏洞，交通部已經完成修法。另外，台中市警局表示，12名涉案的警員雖然沒有收賄，但都已經記過調職，檢方起訴後，也依規定停職，嚴懲處分。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／陳俊宇

