台中12警開假罰單 涉圖利4400萬被起訴

台中市許姓等12名警察，2020年到2022年間，因為受到17名汽車代辦業者請託，開立不實罰單，讓原本該被吊扣牌照的租賃車輛變成吊銷，之後又可重新領牌上路，台中檢方偵查後，將29人提起公訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，「認定29名被告共同犯《貪污治罪條例》，對主管事務圖利《刑法》之行使公務員登載不實，及使公務員登載不實等罪嫌，提起公訴。」

2023年6月30日修法前，駕駛有嚴重違規、超速等狀況，牌照會被吊扣半年。有不肖代辦業者就委託員警，再開立不實罰單吊銷牌照後，租賃車主就不必等待半年，只要繳銷罰款就能重新領牌上路。

12名員警中，除了林姓員警不認罪，其他人都向檢方表示，是礙於警友會成員情誼或親友請託。

台中市警局督察室股長劉忠和說：「（修正作法）要求員警必須將違規車輛，當場移置保管及當場扣繳牌照，不得再交由車主當場領回，落實相關規定辦理。」

檢方表示，此案有154名車主獲得提前使用車輛不法利益，換算下來員警圖利金額約4400萬，雖然沒有收賄，但已經構成圖利罪。台中市警局則表示，涉案12名警員案發時已依規定記過、調整服務地區，檢方起訴後全都依規定停職。

汽車代辦業者說道，「警察那時已經有了解過以後，現在已經都沒有那種情況了，你被吊扣是屬於違規、違法，或是沒驗車才會被吊扣。」

台中監理所車輛管理科科長林彥志指出，「車子只要經過吊銷或註銷這樣的處分之後，必須要滿6個月，它才可以來重新領牌。」

台中區監理所則強調，修法後，吊銷牌照至少滿半年才能重新領牌，就無漏洞可鑽。代辦業者表示，之前確實存在吊扣變吊銷的做法，目前都會請車主依照規定處理。