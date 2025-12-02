台中12警「吊扣變吊銷」爽收黑心錢 涉圖利罪檢方提起公訴

督察室劉忠和股長表示，此案是台中市警局秉持警紀警辦之自檢原則，主動清查。（圖：市警局提供）

台中市警局針對所屬員警開立牌照註銷舉發單，進行交叉比對，發現許姓等12名員警所開立的舉發單有疑義，並勾稽出代辦業者與員警配合開立不實罰單，經彙整相關卷資與警政署政風室共同報請台中地檢署指揮偵辦。台中地檢署檢察官今（2）日對12名員警涉犯犯貪污治罪條例圖利罪提起公訴，台中市警局表示，接獲起訴書後，涉案員警將依警察人員人事條例規定辦理。

市警局督察室劉忠和股長表示，台中市警局秉持警紀警辦之自檢原則，主動清查，而針對法規漏洞，主管機關交通部已於112年6月30日完成修法並施行，要求員警必須將違規車輛「當場移置保管」及「當場扣繳牌照」，不得再交由車主當場領回，落實執行相關規定。汽車牌照遭吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再行請領牌照，徹底杜絕車輛於車牌吊扣期間改開立吊銷之罰單，即可提前請領新車牌的漏洞。

台中市警局強調，將秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度持續查處員警違法違紀情事，展現淨化團隊決心，以維警譽。（張文祿報導）