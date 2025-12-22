台中市環中東路與軍福九路路口21日上午發生一起嚴重連環車禍！一輛黑色轎車與直行貨車相撞，貨車失控連撞10台機車、1台貨車及1輛保時捷，共13輛汽機車遭波及，現場留下長長煞車痕跡，車輛碎片散落一地，所幸僅造成2人輕傷。被波及店家全毀，希望盡快獲得賠償。警方表示，肇事原因有待進一步釐清，賠償事宜恐需一段時日處理。

台中13車連環撞！轉彎車肇事波及保時捷 店家崩潰：車停私地也遭殃。(圖／TVBS)

一起嚴重的連環車禍事故發生在台中市環中東路與軍福九路路口，導致13輛汽機車遭到波及。事故發生於21日上午10點30分，起因是一輛黑色轎車在路口左轉時與直行的貨車相撞，導致貨車失控衝向人行道，連續撞擊路邊停放的10台機車、另一台貨車，最後撞上停在民宅前的白色保時捷休旅車。這起事故造成兩名駕駛輕傷，所幸無人嚴重受傷，但多輛車輛嚴重受損，附近店家也因此被迫停業。

貨車失控衝人行道 13車遭殃店家停業。(圖／TVBS)

警方到場後發現現場留下長長的煞車痕跡，車輛碎片散落一地。經調查，肇事貨車駕駛在撞擊後自行從車頂爬出脫困，而保時捷車主看到愛車被撞感到十分錯愕。被波及的店家表示，遭撞的車輛並非停在人行道上，而是停在私有土地上，如今不僅失去代步工具，店面也全毀，工作被迫中斷，希望能盡快有人出面處理賠償事宜。

台中13車連環撞！貨車肇事波及保時捷 店家崩潰：車停私地也遭殃。(圖／TVBS)

第五分局交通分隊長邱俊皓表示，警方已對兩名駕駛進行酒測，結果均為零，事故的詳細肇事原因將進一步蒐證後由鑒定單位分析研判。儘管這起車禍沒有造成嚴重傷亡，但一口氣損壞十多台汽機車，讓許多車主趕到現場後看到受損的愛車感到無奈。至於後續的責任歸屬和賠償問題，需要等待警方釐清肇事責任後才能解決，相關賠償事宜可能還需要一段時間才能完全處理完畢。

