台中146年古蹟「摘星山莊」 整修工程爆死亡案

台中有146年歷史的市定古蹟「摘星山莊」整修中，卻在今日發生死亡事故。（圖／東森新聞）





台中有146年歷史的市定古蹟「摘星山莊」，近日在進行整修工程，今（10）日下午2時多卻發生死亡案件，一名65歲的吳姓男工人獨自搬運磚頭時，不明原因突然倒下，同事發現後已經沒了呼吸心跳，送醫宣告不治。詳細事發過程、是否屬於職災等，仍待後續調查釐清。

台中市消防局今日下午2時34分接獲報案，指位於潭子區潭富路二段一處工地中，有工人倒地、臉部有傷口，立刻派員前往救護。現場為一名65歲的吳姓男子，沒有呼吸心跳，救護人員給予急救處置後送往台中慈濟醫院，最終仍不幸身亡。

一名工人在搬運磚頭時倒地，送醫不治。（圖／東森新聞）

據了解，事發地為台中市定古蹟「摘星山莊」，又稱潭子林宅，占地約2千餘坪，由清召勇將軍林其中建於同治10年（西元1871年），至光緒5年（西元1879年），耗時9年才完工，迄今已有146年歷史，為十大民宅之首。今年2月閉園整修，預計明年8月完工，沒想到卻在修復工程中發生死亡事故。

