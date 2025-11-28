台中15%停車格沒收費！ 車輛長期占位「周轉率低」

台中市 / 綜合報導

台中市目前登記的小客車數量高達百萬 輛 ，駕駛人常常假日為了找車位，苦等兩三個小時，還得付一小時上百元的停車費，但是全台中市5萬多個停車位，卻有15%、大約7500多個車位沒有收費，其中原本的市區就超過3200個，甚至在百貨商圈附近，還有未收費的停車位，記者直擊，有些車位被車子長期停放，甚至輪框都出現了蜘蛛網，形同免費私人車位。

記者黃種瀛說：「台中文心秀泰位在南屯的鬧區，平常車位一位難求，尤其到了假日，更得走上30分鐘，才找得到停車位，不過，距離百貨公司只有幾百公尺外的這條路邊，因為路邊停車格不收費，即使是平常日，這裡也是停車停得滿滿。」

位在台中南屯區的免費停車位，仔細看，這裡的車子，不是擋風玻璃卡了一堆樹枝樹葉，就是剎車碟片生鏽，輪框出現蜘蛛網，看起來都停了一段時間，還有貨車一次停兩格，簡直變成免費私人車位，其實這裡距離百貨商圈，只有600公尺，走幾步路就到，在商圈車位一位難求的情況下，這樣的免費車位被占用，相當諷刺。

民眾蔡小姐說：「(找車位)繞大概三圈，(如果有(免費車位)的話妳會想停嗎)，當然啊。」民眾說：「可能兩三個小時不見得會找到，可能遠一點有(免費車位)的話，那當然是OK，因為現在台中市的停車費非常貴，我曾經停過(1小時)120元的吧。」

台中市小客車數量高達104萬輛，但全市5萬多個車位，竟然有15%、7501個車位沒收費，其中原市區就有3200個，比例最高的南屯區有883個，在商圈最難停車的地方，卻保留最多免費車位，造成長期占用和低周轉率的亂象。

台中市議員陳文政說：「政府提供車位給民眾使用，可是民眾卻沒辦法享受到，卻要被民間(停車場)業者，去做一個剝削。」市府強調，到10月底已經新增5292個收費車位，未來針對停車需求高但周轉率低的區域，會逐步納入收費管理，確保市民享有公平、便利的停車空間。

