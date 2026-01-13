台中16層商辦無窗外牆遭塗鴉 附近停車場再見大面積圖騰

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區近期接連出現風格高度相似的塗鴉圖案，繼中清路商辦大樓高樓無窗外牆出現署名「雪糕刺客」塗鴉後，近日又有民眾發現，附近一處民間停車場鐵皮圍籬，同樣出現造型近似的大面積圖騰，不免讓外界質疑是否為同一塗鴉客，或同一創作團體所為，引發熱議。

台中市北區一棟16層高的老字號商辦大樓，日前突然出現神秘塗鴉，黑白線條盤踞在無窗高樓層外牆，其中一側清楚署名「雪糕刺客」，畫面醒目又詭譎，由於高度一般人難以靠近，不少民眾好奇究竟怎麼畫上去的，警方深入追查鎖定一名年輕男子，近日終於到案，卻一開口就把責任推得一乾二淨。

然而，就在案件調查期間，有民眾卻發現，北區梅川東路與英才路口一處民間停車場的鐵皮圍籬，不知何時也被畫上大面積塗鴉，其中有一幀機械感十足的人形角色，粗黑線條勾勒輪廓，搭配簡化五官與裝飾符號，整體風格鮮明。

有民眾將該塗鴉與「雪糕刺客」過往在社群平台上發布的作品比對後發現，無論是角色頭型、身體比例，甚至線條收尾方式，都有極高相似度，懷疑兩處作品並非巧合。

有熟悉塗鴉文化的民眾私下指出，這類高度角色化、符號化的圖騰，通常是創作者長期經營的個人標誌，不容易在短時間內被他人完整複製，若風格雷同，往往代表同一人，或至少出自同一塗鴉圈內的固定成員，是否涉及毀損刑責，仍須由所有權人提出告訴。

