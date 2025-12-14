台中16層大樓外牆遭塗鴉 「雪糕刺客」玩命垂降

16層樓高的商辦大樓，牆外高處出現大片塗鴉。（圖／東森新聞）





台中北區中清路上，一棟16層樓高的商辦大樓，最近有不少民眾驚呼，牆外高處出現大片塗鴉，由於位置非常高，不少民眾好奇，這到底是怎麼塗上去的？而且這塗鴉者還留下署名「雪糕刺客」，非常囂張！

這名塗鴉客甚至還將自己垂降噴漆的畫面PO上個人社群平台，不僅大樓主委已報案，要提告毀損，警方也鎖定署名「雪糕刺客」的謝姓男子偵辦中。

抬頭一看，台中北區中清路上，這棟16層樓高的商辦大樓，外牆竟憑空出現大面積黑白塗鴉，轉一面還有另一個黑色塗鴉，嫌犯甚至留下署名雪糕刺客，相當囂張。

廣告 廣告

其他民眾：「我在想可能是從頂樓垂下來，就完全有點看不懂在塗什麼，我是覺得滿醜的，而且有點褪色。」

這棟商辦大樓在3、6、7、9，共4個樓層都有KTV，民眾能自由搭電梯進出，難怪雪糕刺客有辦法混進頂樓。

雪糕刺客一頭金髮身材瘦小，犯案前在電梯裡拿手機自拍。他就靠一根繩子綁在腰間，在離地超過48公尺的頂樓，危險垂降噴漆塗鴉，早上還在路上拍攝大樓，顯然對自己的作品很滿意，雪糕刺客到處塗鴉，將犯案過程當作功勳，通通紀錄在社群媒體，反倒成為作案證據。

民眾：「大概從去年開始，有一群人就是流行買那個垂降裝置，然後他們就用垂降的方式，從頂樓垂降下去畫的，就是算非法塗鴉，進大樓前他們也會去，仔細去看監視器的配置這樣。」

警方循線追查，雪糕刺客是23歲的謝姓男子，11月18日清晨5點多，到商辦大樓噴漆作畫，為了彰顯自己的藝術細胞，追求刺激感，不但破壞大樓外觀，更是在玩命。

但高樓垂降危險係數高，垂降專家表示，需要一定的保護措施。

台灣蜘蛛人李誌誠：「一般民眾如果他本身沒有相關的證照，而他從這樣攀爬出去，是一個非常危險的動作，再者這種高空作業，它必須要經過申請，你才可以進行作業。」

要高空垂降，安全鎖得裝好幾道，如今雪糕刺客不僅玩命，還涉犯毀損罪，多次不接警方電話，最後將拘提到案，該負得刑事責任，及維修費用都逃不掉。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中16樓外牆驚見「雪糕刺客」塗鴉 大樓主委一看氣炸

內閣都累了？ 川普瞇眼、閣員塗鴉...美媒揭「歪樓場面」

扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償

