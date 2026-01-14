台中16樓外牆驚見神秘塗鴉！「雪糕刺客」到案急甩鍋：扯神秘人垂降犯案

記者吳泊萱／台中報導

台中北區一棟16樓高的商辦大樓出現詭異塗鴉，引發網友熱議。（圖／資料照）

台中市北區中清路一處16層樓高的商辦大樓，日前突然出現大面積詭異塗鴉，且塗鴉區域位於無窗的高樓外牆，引起民眾熱議，好奇究竟是誰，又是以何種手法進行塗鴉。警方事後追查鎖定一名24歲謝姓男子涉有重嫌，近日謝男終於到案，卻全盤否認犯行，辯稱嫌犯是另外2名塗鴉同好，但仍被依毀損罪移送偵辦，目前警方正在追查另外2名共犯身分。

警方調閱監視器鎖定24歲謝男涉嫌，謝男到案辯稱是另外2名塗鴉同好垂降犯案。（圖／資料照）

回顧案件發生過，轄區警方於去年12月10日接獲大樓林姓主委報案，大樓外牆遭人塗鴉，並提出損毀告訴。警方循塗鴉署名「雪糕刺客」追查，並調閱監視器確認，鎖定一名24歲謝姓男子涉嫌，經多次電話連絡未果後，改寄發書面通知到案。

近日，謝男終於前往警局說明，但矢口否認犯案，表示監視器拍到的畫面是他上頂樓看風景，辯稱嫌犯是2名透過網路認識的塗鴉同好，二人以垂降方式創作，他不認識對方，也沒有聯絡方式。警方認為謝男說詞避重就輕，詢後依毀損罪移送地檢署偵辦，並持續追查2名共犯身分。

不良行為，請勿模仿！

