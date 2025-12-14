台中16樓外牆驚見「雪糕刺客」塗鴉 大樓主委一看氣炸

台中市北區一棟大樓外牆近日出現大面積噴漆塗鴉。（圖／東森新聞）





台中市北區一棟大樓外牆近日出現大面積噴漆塗鴉，引發附近居民熱議，原因不只在於塗鴉內容，而是噴漆位置一路向上延伸，最高竟出現在16層樓高的外牆，讓人不禁好奇到底是怎麼噴上去的。

這起事件發生在中清路一段的大樓外牆，據了解，塗鴉時間約在11月18日清晨，整面牆留下署名「雪糕刺客」的噴漆痕跡，林姓大樓主委發現後，認為已影響建築物外觀及公共環境，遂向警方報案並提出毀損告訴。

台中市北區一棟大樓外牆近日出現大面積噴漆塗鴉。（圖／東森新聞）

相關單位循塗鴉署名展開追查後，初步鎖定一名約23 歲的謝姓男子，但多次聯繫未果，已通知其到案說明。

第二分局分局長鍾承志呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。

