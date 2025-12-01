台中16歲少年清晨無照騎車載妹 自撞分隔島送醫1死1傷

〔記者陳建志／台中報導〕台中16歲高姓少年今天(1日)清晨5點多涉嫌無照駕駛機車載16歲魏姓少女，行經南區建成路與合作街口時，因不明原因自撞分隔島後摔車，高男當場意識模糊，經送醫急救仍不治，魏女則是全身多處擦挫傷意識清楚住院觀察，詳細肇事經過和原因，將由警方進一步調查釐清。

台中市消防局今天清晨5點26分接獲民眾報案，指稱南區合作街與建成路口疑似有機車自摔，抵達時發現有1男1女傷者倒臥地上，其中男性傷者意識模糊，經處置後緊急送醫，女性傷者則是腹痛、左小腿擦挫傷、意識清楚，經處置後送醫治療。

警方調查，該名男姓傷者為16歲高姓少年，為無照駕駛，經送醫急救仍不治；女性乘客則為魏姓少女(16歲)，經送醫後情況穩定，不過因驚嚇過度，至今仍無法接受詢問，2人是否是高中生？以及兩人關係還有待釐清。

警方呼籲，民眾切勿無照駕駛，行車時務必注意車前狀況，保持安全車速與安全距離，專心留意路況，避免分心駕駛，共同維護行車安全。

