台中16歲少年無照騎車自撞分隔島 傷重送醫不治

（中央社記者蘇木春台中1日電）高姓少年今天清晨無照騎乘機車載1名少女，行經台中市南區1處路口，因不明原因自撞分隔島，2人皆有多處傷勢，少年送醫搶救後仍傷重不治、少女仍在治療，事故原因待警方調查釐清。

台中市警察局第三分局表示，警方今天清晨5時25分獲報，南區建成路與合作街口發生機車自撞事故，立即派員到場處理。

警方初步調查，16歲高姓少年無照騎乘機車，載著乘客1名16歲少女，沿建成路往正義街方向行駛，因不明原因自撞分隔島。高姓少年多處外傷，送中國醫藥大學附設醫院治療，今天上午8時宣告不治，乘客有多處擦傷、意識清楚，仍在醫院治療。

高姓少年經抽血檢測無酒駕，事故原因待警方調查釐清。（編輯：張雅淨）1141201