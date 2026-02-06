台中17歲少年朝茶行連開20槍 何欣純宣示「嚴肅面對灰色產業」

民進黨台中市長參選人何欣純。資料照。李政龍攝



台中市太平區昨天傳出槍擊案，一名年僅的17歲少年朝茶行大門、窗戶連開20多槍，讓台中治安再度受關注。民進黨台中市長參選人何欣純今（2/6）天在臉書發文，表示未來若入主市府，將嚴肅、積極面對中部長期存在的灰色產業、遊走法律邊緣，甚至已涉及犯罪的「不法集團」，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。

何欣純說，昨天槍擊事件發生在上午光天化日下，一連20多聲槍響，一個17歲少年持槍掃射，讓台中治安再亮紅燈。她指出，不少人對少年如何取得槍枝、有沒有人教唆、是不是組織犯罪、幕後有藏鏡人等議論紛紛。

何欣純表示，自己身為母親，也是台中在地立委，期待警方能儘速釐清案情，將幕後一干不法勢力迅速偵辦，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。

何欣純強調，未來若入主市府，將嚴肅且積極面對台中長期存在的灰色產業、遊走法律邊緣，甚至已涉及犯罪的「不法集團」，透過市府與警方執法能量，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

