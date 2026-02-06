台中17歲少年朝茶行連開20槍！何欣純承諾「嚴肅面對灰色產業、不法集團」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台中市太平區昨日傳出槍擊案，17歲少年朝茶行大門、窗戶連開20多槍，犯案後即逃離現場，幸好當下店家並未營業，無人受傷。對此，民進黨立委、台中市長參選人何欣純今（6）日承諾，未來她入主市府，她會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業、不法集團」，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

民進黨台中市長參選人何欣純今（6）日承諾，未來她入主市府，她會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業、不法集團」。（資料照）

何欣純今早透過臉書指出，昨日白天，台中太平發生槍擊事件，一連二十多聲槍響，槍手竟未成年，台中治安再亮紅燈，令人震驚又痛心，

何欣純說，光天化日，一個17歲少年持槍掃射，社會震驚。槍枝如何取得？有沒有人教唆？是不是組織犯罪？幕後有藏鏡人？大家都在議論、猜想。

身為母親也是台中在地立委的何欣純認為，焦點不應只在孩子身上，期待警方能儘速釐清案情，將幕後一干不法勢力迅速偵辦，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。

何欣純也提出，未來她入主市府，她會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業」、遊走法律邊緣、甚至已涉及犯罪的「不法集團」，透過市府與警方執法能量，「儘速、明快、嚴懲」，更要配合中央、與地方同心協力、跨部門聯手打擊，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

