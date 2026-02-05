台中17歲槍手理寸頭「預約入獄」 換彈匣狂轟茶行 警疑黑幫教唆頂罪

台中太平一間茶行遭人連開20多槍，17歲李姓少年案發後投案。讀者提供

台中市太平區17歲李姓少年今（5日）持改造突擊步槍，朝著中山路三段上的「太平茶行」瘋狂掃射20多槍，店家玻璃碎裂成蜂窩狀，案發時茶行尚未營業，無人傷亡。案發兩小時後，李嫌搭乘計程車跨區到南屯區第四警分局投案。

李姓少年供稱「槍是死掉的老爸留的」，犯案動機是2個多月前與自稱「太平茶行」的人在酒店喝酒起糾紛，跨區投案則是「第四警分局門口好停車」。由於李嫌從開槍、投案態度、警訊內容都從容應對，警方懷疑是典型的江湖「警告」套路，黑幫大佬教唆未成年小弟出面開槍。全案將持續偵辦。

5日上午10時許，太平茶行的落地窗玻璃被子彈打成粉碎，門面與牆體留下21個驚悚彈孔。目擊者描述，一名年輕人駕駛一輛白色休旅車抵達附近，刻意避開監視器後步行到茶行，隨即掏出與M1突擊步槍外觀相似的改造長槍對著大門狂轟。

這名年輕人作風大膽且專業，在打完一個彈匣後，還冷靜地在現場更換下一個彈匣繼續掃射，直到子彈用盡才快步轉進路口，搭乘白牌計程車逃離現場。

案發約兩小時後，身高約160公分，戴著眼鏡，手腳與頸部都有大面積刺青，穿著短褲，外型像「8+9」的年輕人出現南屯區第四警分局，該處距離案發地超過10公里。他背著裝有長槍的灰色旅行袋，面無表情走進分局，對著值勤警員說「我剛剛開槍，要投案。」

警方調查，這名年輕人是17歲李姓少年，他的髮型是髮長極短的寸頭，與案發現場目擊者的描述不同，他似乎早有準備，犯案後完成入獄前的理髮程序。

對於犯案動機，李姓少年供稱是2個多月前與人在酒店喝酒起糾紛，對方自稱是「太平茶行」的人，他才會持槍洩憤。至於槍枝來源，他先是推給已故友人，後來又改口說是「死掉的父親留下來的遺物」。

更有趣的是，少年跨區投案的理由竟是「犯案後搭車在市區繞行，剛好路過第四分局，覺得門口很好停車。」這種近乎挑釁的說詞，讓警方深感懷疑。資深刑警分析，這種「營業場所被掃射」、「少年槍手持改造槍」、「事後迅速自首」的模式，是典型的江湖「警告」套路，極有可能是黑幫教唆小弟出面頂罪。

警方已查扣該把改造長槍，並將李男依槍砲及毀損等罪名移送少年法庭，同時正全面清查其背景與背後是否藏有藏鏡人。



