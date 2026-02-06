台中17歲槍手白天轟20多槍...市長參選人何欣純：未來若入主台中，將嚴肅積極面對台中灰色產業

台中市昨（5日）發生槍擊事件，一名17歲李姓少年白天持改造長槍，至太平區一間茶行掃射連開20幾槍，所幸無人傷亡。據了解，該間茶行疑似實際為吸收幫派小弟的據點，目前警方正在進行調查釐清。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，槍手竟未成年，令人震驚又痛心，但焦點不該只在孩子身上，盼警方迅速釐清。她也強調，未來若入主市府，將嚴肅且積極面對台中「灰色產業」和不法集團。

李姓少年結束對茶行的掃射後，即搭白牌計程車至離案發地九公里外的警局投案，並在到案時稱，開槍原因是先前與茶行員工酒後起爭議，心生不滿才犯案；至於槍枝來源則稱擁有者是已故友人，其餘相關細節無多透露，懷疑是想獨自扛責。

針對此事件，何欣純表示，發生在上午光天化日下，一連20多聲槍響，一個17歲少年持槍掃射，槍手竟未成年，令人震驚又痛心。她說，焦點不應該只在孩子身上，期待警方能儘速釐清案情，將幕後一干不法勢力迅速偵辦，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。



何欣純也強調，未來若入主台中市政府，將會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業」，以及遊走法律邊緣、甚至涉及犯罪的不法集團，透過市府與警方執法能量，盡速、明快、嚴懲。他說，更要配合中央，與地方同心協力，跨部門聯手打擊，從源頭切斷暴力孳生的臍帶。

(圖片來源：何欣純臉書)

