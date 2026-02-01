台中19歲賓士男毒駕閃車失控 撞斷號誌桿重砸七旬婦「血流如注」

19歲男子駕駛賓士轎車撞斷號誌桿，砸中買臭豆腐的婦人。讀者提供

台中市北屯區19歲林姓男子今（1日）駕駛賓士轎車，載著15歲少年行經東山路時，疑因為了閃躲對向準備左轉車輛，突然失控衝撞路邊號誌桿。金屬桿應聲斷裂，砸中一名正在路邊買臭豆腐的7旬老婦，導致其頭部受傷，血流如注。警方採驗林男採驗呈現毒品陽性反應，全案依毒品罪、公共危險罪送辦。

今天下午3時39分，林姓男子駕駛賓士轎車沿北屯區東山路往東行駛，當他行經水景街口時，前方由52歲張男駕駛的轎車正準備左轉，林男疑為閃避該車，整輛賓士車瞬間操控失當，朝路邊猛力撞擊。

廣告 廣告

猛烈撞擊力，不僅摧毀路旁停放的機車，更將路口號誌桿攔腰折斷。當時72歲吳姓老婦正巧在路邊買臭豆腐，根本來不及躲避，直接被倒塌的沈重鐵桿擊中頭部，當場血染街頭。

吳姓老婦頭部有嚴重的撕裂傷，所幸意識尚清楚，經急救處置後被送往台中慈濟醫院搶救。肇事的林男受輕傷自行就醫，15歲少年則受輕傷並拒絕送醫。雖然林男與轉彎車駕駛張男現場酒測值皆為0，但警方對林男做簡易驗毒，結果竟呈現陽性反應。

第五警分局初步研判事故主因為林男「未注意車前狀況」，針對林男初驗毒性反應，警方已依程序採集尿液送驗，將進一步確認其是否涉及毒駕。

賓士轎車失控撞斷號誌桿。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄

恍神奪命！國3深夜三車連環撞 轎車遭攔腰翻覆 主駕亡、副駕命危

獵龍代價驚人！高雄男揮桿觸電變火球 害四大化纖廠停電5小時恐遭求償

種火麻判5年！絕望男揮刀砍土風舞老師衝國道 遺言怒揭「司法殺人」內幕