台中2事故 中橫落石砸小客車、新社小貨車翻落農田

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市東勢區中橫公路9公里處，今天上午1輛小客車行經該路段，遭山壁落石砸中，引擎蓋凹陷，幸好無人受傷。另在新社區有小貨車翻落產業道路下方30公尺深農田，男子受傷送醫。

台中市東勢警分局今天透過文字稿表示，上午11時8分，中橫公路9公里處往和平方向，一輛小客車駕駛經過該路段，遭邊坡山壁落石砸中車頭，導致引擎蓋凹陷受損，車內駕駛及乘客未受傷。

警方到場時落石已排除，通知谷關工務段到場清理路肩碎石，將報請交通局在該路段增設注意落石告示牌。

另在新社區民裕路，67歲鄭姓男子駕駛小客車行經該處，車子因不明原因，翻落產業道路下方深約30公尺的農田內，鄭男身體多處受傷送醫，肇事原因，警方調查釐清。（編輯：李淑華）1150201