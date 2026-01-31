台中2名幼童不治 母親涉犯殺人罪遭中檢聲請羈押禁見獲准
台中市2名分別8歲、3歲男童今天疑遭親人餵食不明藥物送醫搶救不治，台中地檢署表示，將擇期解剖以釐清死因外，2男童的母親涉犯刑法殺人罪嫌，訊後當庭逮捕，並向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。
台中地檢署晚上發布新聞稿說明，檢方上午獲報，2名分別8歲、3歲男童於住處死亡，即刻啟動婦幼保護應變機制，指派婦幼保護專組檢察官楊凱婷成立專案小組。檢方表示，專案小組指揮台中市政府警察局第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，將擇期解剖，以釐清確切死因。
疑涉對2名幼童餵食不明藥物的母親，下午由警方移送台中地檢署複訊，檢方指出，經檢察官指揮警方採集相關跡證及訊問相關證人，並命具結後，認定被告涉犯刑法殺人罪之嫌疑重大。
檢方認為，由於被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序的進行，有羈押必要，訊後當庭逮捕，並向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。
Yahoo奇摩關心您：若發現兒童青少年疑似遭遇不當對待，請尋求以下管道協助：
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢 ※ 警政署 24 小時報案專線： 110 ※ 社會安全網—網路通報專區 ※ 各縣市政府家庭暴力及性侵害防治 ※ 聯繫各縣市政府社會局（處） ※ 兒少網路安全相關iWIN諮詢：網路申訴專區 ／電話：02-2577-5118 ／email：iwinservice@image.tca.org.tw
