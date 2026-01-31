台中2名幼童不治 涉案母親遭中檢聲請羈押禁見
（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市2名幼童今天疑遭親人餵食不明藥物送醫搶救不治，台中地檢署表示，將擇期解剖以釐清死因外，2男童的母親涉犯刑法殺人罪嫌，訊後當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。
台中地檢署晚上發布新聞稿說明，檢方上午獲報，2名分別8歲、3歲男童於住處死亡，即刻啟動婦幼保護應變機制，指派婦幼保護專組檢察官楊凱婷成立專案小組。
檢方表示，專案小組指揮台中市政府警察局第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，將擇期解剖，以釐清確切死因。
疑涉對2名幼童餵食不明藥物的母親，下午由警方移送台中地檢署複訊，檢方指出，經檢察官指揮警方採集相關跡證及訊問相關證人，並命具結後，認定被告涉犯刑法殺人罪之嫌疑重大。
檢方認為，由於被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序的進行，有羈押必要，訊後當庭逮捕，並向台中地方法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1150131
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 103則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 23 小時前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 4則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
搭高鐵商務艙後座媽媽「縱容小孩」猛踢椅背！惱羞嗆7字…他卻倒大楣
台中劉姓男子去年帶媽媽出遊，搭乘高鐵購買商務艙座位，因後座孩童不斷踢擊椅背，劉男一氣之下，恫稱「信不信我宰了你」，嚇到男童及他母親，因此報警提告。劉男否認犯行，認為是家長縱容小孩太離譜，只是想制止才說氣話，沒有任何肢體暴力行為；但法官認為，只需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，他卻出言恐嚇，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
司機說法疑遭打臉！學霸替代役被丟包台64喪命 家屬：不實指控不亞於4車輾過的痛
一名25歲的溫姓替代役男本月25日凌晨遭計程車司機丟包在新北市台64線快速道路，隨後遭後續經過的4台車輛輾斃。起初司機聲稱溫男不斷踹椅背導致口角，然而行車紀錄器影像曝光後，發現溫男幾乎全程靜默，僅有幾聲「叩叩叩」聲響，並未有所謂的2人口角。溫男的胞弟透過時代力量黨主席王婉諭發聲表示，不實指控對哥哥的傷害不予於被4台車輾過的痛，呼籲停止留傳不實消息，讓司法釐清真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 91則留言
台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了
即時中心／林韋慈報導台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
小兄弟遭灌藥雙亡！恐需解剖驗毒物 二寶媽做筆錄僅冷回「忘記了」
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所製作筆錄，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言