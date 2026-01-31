台中2寶媽灌藥害死2子！大兒子「放寒假重回母懷抱」反遇上死劫

記者林意筑／台中報導

31歲母親餵食2名孩子服用藥物，導致2名小孩倒臥家中死亡。（圖／翻攝畫面）

今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡。據悉，8歲長子是女子與前夫所生，因前夫長期對女子與長子家暴，2人離婚後，長子由女子、前夫輪流照顧，近日長子剛放寒假前往與媽媽同住卻遭不測。

今日凌晨時，該名母親曾打電話向友人表示想不開、想輕生，該名友人聽聞後立即趕到女子住處，發現2名小孩已無呼吸心跳，倒臥在床上口吐白沫，救護人員獲報趕抵立即將2名男童送至林新醫院、中國附醫搶救仍不治。由於女子情緒激動、有自傷之虞，警消人員將其四肢綑綁後進行保護管束，經治療女子後情緒和緩，目前已被帶回派出所進行詢問。

今日凌晨時，女子打電話向好友訴苦1個多小時，抱怨近期與男友因故鬧到快分手，且揚言「想帶2名孩子一起走」，好友驚覺有異立即趕往查看，但抵達時已見2名幼童倒臥床上、無生命跡象。經救護人員獲報趕抵，發現2名小孩已陷入昏迷、口吐白沫，立即將其送至林新醫院、中國附醫搶救仍不治。

據了解，該名母親與男友、2名孩子同住在西區某大樓租屋處，她本身無業都在家照顧孩子。其中8歲長子是與前夫所生，因前夫長期對女子家暴、對長子不當管教，女子與前夫離婚後結識現任男友，2人同居後再生下小兒子，平時長子由前夫與女子輪流照顧，近期長子放寒假後前往媽媽家居住，未料疑似遭媽媽餵藥致死。

