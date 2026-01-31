台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事

記者林意筑／台中報導

31歲母親餵食2名孩子服用藥物，導致2名小孩倒臥家中死亡。（圖／翻攝google maps）

今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。

今日凌晨時，該名母親曾打電話向友人表示想不開、想輕生，該名友人聽聞後立即趕到女子住處，發現2名小孩已無呼吸心跳、倒臥在床上，救護人員獲報趕抵，立即將2名小孩送至林新醫院、中國附醫搶救仍不治。事發後女子情緒相當激動，且有自傷之虞，警消人員為了進行保護管束，將其四肢綑綁後送醫治療，經院方醫治女子目前情緒較為緩和，已被帶回派出所進行詢問、製作筆錄。

廣告 廣告

據了解，該名母親與男友、2名孩子平時住在西區某大樓租屋處，8歲、3歲小孩的生父分別是女子的前任男友與現任男友。女子本身無業，平時都在家照顧孩子，她男友則在燒烤店上班，近期女子與男友疑似在談分手，加上她本身精神狀況不穩有在服藥，男友曾多次安慰，但仍阻止不了憾事發生。

警方目前已報請台中地檢署指揮偵辦，預計今日將替2名男童進行司法相驗，釐清體內是否有安眠藥成分。另外社會局表示，接獲通報後，即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

