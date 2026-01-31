台中2幼童疑遭母餵「不明藥物」 深夜急送醫搶救後均身亡

【緯來新聞網】台中市西區向上路一段一處住宅大樓，31日凌晨發生兩名幼童死亡事件。警方接獲通報後到場，發現屋內2名年幼孩童已無生命跡象，送醫急救後均宣告不治，初步研判可能被31歲陳姓母親餵食不明藥物有關，目前已報請檢察官相驗調查。

2名幼童隨後分別被送往林新醫院與中國醫藥大學附設醫院急救。（圖／翻攝Google Maps）

台中市警察局第一分局表示，警方於凌晨1時31分接獲報案，指西區向上路一段某大樓內有幼童疑似失去生命跡象。警方立即派員前往，並同步通知消防救護人員與鑑識人員到場處理。



經確認，死亡的2名孩童分別為8歲與3歲男童，與31歲陳姓母親同住該處。警方指出，2名幼童被發現躺在床上，現場未見明顯外力介入或打鬥痕跡，相關跡證已完成採集。



調查指出，陳姓女子與前夫育有1名8歲兒子，離婚後與現任男友同居，並再生下1名3歲兒子。案發當時，陳女男友外出上班未在住處。陳女疑似情緒不穩，曾在事發前聯繫友人表達困擾，對方察覺異狀後趕赴現場，隨即發現孩童狀況異常並報警。



2名幼童隨後分別被送往林新醫院與中國醫藥大學附設醫院急救，經醫師搶救後仍宣告不治。警方初步研判，案件可能涉及餵食不明藥物，但確切死因仍待檢警進一步相驗與鑑定釐清。



警方表示，陳姓女子目前情緒激動，已由警方保護送醫治療，後續將持續配合檢察官調查，全案朝釐清幼童死亡原因方向偵辦。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

優里小巨蛋開唱！街拍意外撞臉網紅喬瑟夫 網氣瘋：我分不出來

金馬62／范冰冰現聲慶功宴連線李安 成影后哭到眼睛腫「不能視訊」