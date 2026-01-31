台中2幼童過世 盧秀燕盼勿轉述未經證實案情

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市長盧秀燕今天被媒體問及2名幼童疑遭親人餵食不明藥物過世案時表示，沉痛及不捨，第一時間警消已介入處理，檢調也在偵辦，希望大家不要轉述相關未被證實內容。

盧秀燕上午到中國國民黨台中市黨部票選中央常務委員時，接受媒體聯訪說，已指示台中市政府社會局介入協助家屬及釐清，在檢調釐清前，希望大家尊重家屬心情，不要轉述相關未被證實內容。

社會局告訴媒體，接獲通報後，就派社工到場提供家屬必要協助，目前相關人員已安置，後續將配合檢警偵辦；中市府教育局說，已請學校慰問家屬並盡全力提供所需協助，至於過世幼童的同班同學，也將啟動心理輔導。

廣告 廣告

台中警消說，凌晨接獲報案某大樓有2名幼童失去呼吸心跳，隨即派員趕到現場，同步通報救護人員及通知鑑識人員到場，將2名幼童及1名情緒不穩、有自傷之虞女子送醫，但2名幼童經急救仍不治，現場未發現打鬥痕跡或外力介入情形。

警方說，初步了解案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常並趕到現場協助。此外，屋內相關狀況已採證，報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦並進行司法相驗，釐清確切死因及案發經過。（編輯：李明宗）1150131