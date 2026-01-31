台中2幼童遭餵藥慘死 生母遭檢方聲押禁見

台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間7時許檢方複訊後向台中地院聲請羈押禁見。

2童生母遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

檢方表示，案發即刻啟動婦幼保護應變機制，指派婦幼保護專組楊凱婷檢察官成立專案小組，指揮臺中市政府警察局第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，擇期解剖，以釐清確切死因。

檢察官指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定被告即2名死者男童母親陳女涉犯刑法第 271 條第 1 項殺人罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，有羈押之必要，訊後當庭逮捕並向台中地方法院聲請羈押禁見。

檢方將持續指揮專案小組，全力追查相關事證，儘速釐清兩名男童死因與案件全貌，對涉嫌不法者依法嚴查究辦，並持續與警政、社政及相關單位密切合作，強化兒少保護網絡，防止憾事再度發生。呼籲社會大眾如發現兒童有遭受不當對待或處於高風險家庭環境，請即通報相關機關或撥打113保護專線，共同守護兒童生命安全。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

