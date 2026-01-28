中部中心/徐秘康、林韋志 台中報導

牠們曾在災區中穿梭，用靈敏的嗅覺，為受困者找出一線生機！台中市消防局，2隻10歲的搜救犬，官拜一線四星小隊長，正式光榮退役，卸下使命，準備迎接屬於自己的平靜生活，消防局依序開放認養，也期待能遇見溫暖家庭，給予牠們退休後的妥善照顧！

台中2搜救犬光榮退役 期待後半生進入溫暖家庭

台中市消防局2搜救犬退役待領養。(圖/林韋志攝)

JACOB，米克斯狼犬，10歲的牠，曾支援2025年，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決救災任務，展現豐富經驗與成熟判斷力！

兩隻搜救犬，服役期滿，官拜一線四星小隊長，光榮退役，卸下使命！牠們只需要適度運動與陪伴，就可融入一般日常生活，領養資格將依序開放給，台中市政府消防局員工、台中市政府員工，如果都沒有符合的人，將開放給全體市民認養。曾經為國家奉獻的牠們，也期待能遇見，願意牽起牠們後半生的溫暖家庭！





