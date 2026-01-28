台中2搜救犬JACOB、WONDER榮退 開放領養條件曝

〔記者許國楨／台中報導〕牠們曾在山林間奔跑、在災區中穿梭，用靈敏的嗅覺為迷途者與受困者找出一線生機，如今，完成階段性任務的台中市消防局2隻搜救犬JACOB(米克斯狼犬)與WONDER(拉不拉多犬)，正式光榮退役，準備卸下使命，迎接屬於自己的平靜生活，也期待能遇見願意牽起牠們後半生的溫暖家庭。

台中市消防局近日於119消防節系列活動中，為2犬舉辦退役及感謝儀式，局長孫福佑親自頒發退役證書與紀念領巾，感謝牠們多年來付出，消防局表示，JACOB、WONDER分別在民國105年及107年入隊加入搜救行列，皆接受完整且嚴謹專業訓練，並通過德國聯邦救難犬協會(BRH)路徑追蹤犬認證，是具備高度專業能力的人命搜救犬。

服役期間，牠們多次投入重大協尋與災害應變任務，協助搜救人員快速研判搜尋範圍，其中，JACOB曾支援114年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決災情救災任務，展現豐富經驗與成熟判斷力；WONDER則以溫馴親人的特質，成為領犬員最信賴夥伴。

消防局指出，2隻搜救犬在服役期間生活規律、紀律良好，習慣與人互動，對環境適應力高，退役後僅需適度運動與陪伴，即可融入一般家庭生活，依據消防局搜救犬退(除)役相關辦法，領養資格將依序開放予台中市政府消防局員工(含志工)、台中市政府員工(含志工)，若無符合者，將進一步開放全體市民申請認養。

