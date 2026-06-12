台中2死1傷車禍車內有白色粉末 警釐清是否毒駕

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市梧棲區11日晚間有小客車自撞路樹，3人送醫、2人不治。警方在車內發現疑愷他命粉末，1乘客唾液快篩呈現愷他命陽性反應，駕駛是否毒駕，後續調查釐清。

台中市梧棲區中華路一段11日晚間發生小客車自撞路旁車輛及路樹案件。事故共有3名傷者，其中2人受困車內，救出後1名男子多處擦傷、意識清楚，送醫後住院觀察。另名男子到院前已無呼吸心跳，還有1名男子事發時遭拋飛車外，無呼吸心跳，2人送醫後不治。

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台中市警察局清水分局今天透過文字稿表示，29歲許姓男子駕駛小客車，載2名18歲陳姓男子行經事發路段，因不明原因失控撞上路旁車輛後翻車。確切肇事原因後續由交通警察大隊分析。

警方調閱監視器，該車疑與另一車輛有競速情事，警方已查明車主身分將依法偵辦。員警在現場勘查採證後，在車內發現白色粉末、後續初篩呈愷他命陽性反應，意識清楚的乘客唾液快篩也呈現愷他命陽性反應，駕駛是否涉有毒駕情事，將報請相驗釐清。

警方說，毒駕行為極易造成交通事故害人害己，警方打擊毒駕決心從不停歇，呼籲民眾勿心存僥倖，以身試法。（編輯：張銘坤）1150612