台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命
台中市大里區內新街今（8）日發生一起持刀刺殺案，2名友人發生口角衝突，其中1人持水果刀刺向另1人，造成傷者臟器外露，送醫搶救。霧峰警分局警方下午5時15分將犯嫌逮捕到案，詳細案情釐清調查。
台中市消防局8日下午16時44分獲報，指稱大里區內新街頂庄巷附近需要救護，派遣十九甲分隊，出動救護車1輛、消防人員2名。 現場是一名年約50歲男子的左下腹穿刺傷，緊急送醫搶救。院方稱，這位病人送至急診，臟器外露，意識清楚。
霧峰警分局8日接獲119轉報，大里區內新街頂庄巷某民宅前有民眾受傷案，警方火速前往，現場僅有一名傷者賴男（57歲），由119救護送往仁愛醫院後轉中山醫，不過，犯嫌已騎車逃逸。
警方立即於附近搜尋，下午17時15分許逮捕李男（61歲)及查扣作案用水果刀，全案警詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。
發稿時間17:53 更新時間18:36
更多太報報導
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人
其他人也在看
中國「盜版點歌機」流入全台摩鐵、KTV 侵權市值120億6嫌遭起訴
台中地檢署與刑事警察局智慧財產權偵查大隊，聯手破獲全台最大宗「盜版點歌機」案，一家在科技公司在北中南都設有據點，以中國雲端曲庫為來源，非法下載未授權歌曲，並租售上千台點歌機，提供給全台多個縣市的KTV、摩鐵、酒吧、小吃部等營業場所使用，估計侵權市值高達120億元，全案近日依違反著作權法將66歲的陳姓負責人在內等6名嫌犯起訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中犂記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。 #犁記餅店#攪拌機#工安意外#手指骨頭碎裂東森新聞影音 ・ 6 小時前
美國首位女性眾議院議長退休 回顧佩洛西從政生涯、與中台關係強硬
美國眾議院前議長，也是該國歷史上首位女議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi ）宣布不再競逐連任，這代表她40年的政治生涯即將於2027年1月結束。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中職／兄弟感恩會破5千人進場 球迷一句「一起加油」讓平野惠一好感動
中信兄弟8日舉辦球迷感恩會，總教練平野惠一相當感謝球迷們的熱烈支持，此外更說自己希望明年可以有滿場觀眾進場，同時更透露自己在簽名會時，球迷的鼓勵讓他相當感動。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 4 小時前
郭富城重現「你是我的巧克力」經典詞！自嘲中文沒進步：靠3個女兒教我
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。他今晚也帶領粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回「吻我，不要問我」，全場激動尖叫。鏡報 ・ 6 小時前
台中大里驚傳砍人案！友人口角爆衝突 男子遭刺致臟器外露送醫搶救
警方表示，現場於下午5時15分將涉案嫌疑人逮捕到案。詳細案情仍在調查中，後續將交由台中地檢署偵辦，釐清動機、刀傷部位及完整傷勢。此案發生在市區住宅巷弄內，引起當地民眾震驚。嫌犯與被害人原為友人關係，後因口角升高至肢體傷害，目前警方尚未公布被害人姓名與傷勢狀況...CTWANT ・ 10 小時前
「醫界王陽明」三婚又亮紅燈！賴弘國刪光夫妻合照疑似默認婚變
擁有「醫美界王陽明」封號的賴弘國，歷經「華航林依晨」趙筱葳、香港女星鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年與第三任妻子、科技業女子Alice登記結婚，並在短短兩年間迎來一雙兒女。未料近日傳出婚變，雙方不僅互相取消追蹤社群帳號，Alice更刪除所有與賴弘國有關的照片，婚變疑雲迅速在網路熱議。鏡報 ・ 1 天前
12星座本周運勢〈11.09~11.15〉
【牡羊座】致勝技巧：尋求安撫，內心溫暖。【金牛座】致勝技巧：接受新知，擴大視野。【雙子座】致勝技巧：集結力量，集思廣益。【巨蟹座】致勝技巧：不懼繁瑣，專心鑽研。【獅子座】致勝技巧：眼疾手快，搶佔先機…科技紫微網 ・ 4 小時前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 2 天前
台中國際花毯節登場 遊客憂颱風襲台影響花況
中部中心/綜合報導台中國際花毯節8日正式登場，預計下周就是盛花期，不過鳳凰颱風，預計下周襲台，讓遊客憂心，花況是否受影響，相關單位表示，因為花卉屬於自然植物，如果遇到強降雨，自然會被壓垮，若是花況不適合觀賞，就會關場。台中國際花毯節登場 遊客憂颱風襲台影響花況(圖/民視新聞)五顏六色花海，繽紛綻放，波斯菊、薰衣草交織盛開，夢幻場景，吸引民眾，拍照打卡。這是一年一度的，台中國際花毯節，8日正式開幕，39.5公頃大的園區，搭配經典卡通角色裝置，吸引大批遊客朝聖。園區花況大約盛開三成預計下周就是盛花期 不過鳳凰颱風來勢洶洶(圖/民視新聞)目前園區花況，大約盛開三成，預計下周，就是盛花期，不過鳳凰颱風，來勢洶洶，預計也將在，下周襲台，遊客憂心，花況是否受到影響。如果氣候不佳花況受損就只能關場 只盼颱風帶來的影響能夠降到最低(圖/民視新聞)場長說，花卉屬於自然植物，如果氣候不佳，花況受損，就只能關場，只盼颱風帶來的影響，能夠降到最低，否則籌備已久的心血，全數白費。原文出處：台中國際花毯節１１／８登場 遊客憂颱風襲台影響花況 更多民視新聞報導鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸民視影音 ・ 10 小時前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞(圖/民視新聞)彰化爌肉飯名店，一早湧現排隊人潮，為的就是這一味。Q彈爌肉，吸附滷汁，油亮肥美模樣，光看就讓人口水直流，豬肉禁宰令解封的第一個假日，吸引不少民眾，趕來解解饞，業者熬夜加工處理豬肉，預計可販售1100份爌肉飯。豬肉禁宰令解封的第一個假日吸引不少民眾 業者熬夜加工處理豬肉(圖/民視新聞)肥美爌肉，一口咬下，真的超滿足，彰化花壇這間爌肉飯，同樣吸引不少顧客上門，老闆娘7日晚間，向肉商訂購200支腳庫，連夜趕工，趕在早上開門做生意。豬肉禁宰令解封 爌肉飯、肉圓平民美食恢復供應業者民眾樂開懷(圖/民視新聞)除了爌肉飯，強勢回歸的，還有肉圓，豬肉禁宰令解封，爌肉飯、肉圓等平民美食恢復供應，業者和民眾，樂開懷原文出處：彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞 更多民視新聞報導綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？豬瘟禁宰令解封「豬多養15天會太肥」？專家這樣說民視影音 ・ 15 小時前
展現卓越表現與奉獻精神 台中「長照奧斯卡」 金照獎表揚登場
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府今（8）日於台中好運來洲際宴展中心舉辦「2025台中金照 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
喝酒鬧口角好友反目揮刀狠刺腹 送醫幸無生命危險
台中大里區的私人宮壇今（8）日下午發生一起刺傷案，一名年約57歲的賴姓男子與61歲李姓友人爆發爭吵，左下腹遭水果刀刺傷，已送往醫院搶救，沒有生命危險，嫌犯也主動到案接受警方偵訊。事發在8號下午四點多，台視新聞網 ・ 8 小時前
新／台中驚傳恐怖砍人案 鄰居透露：疑酒後失控造成
新／台中驚傳恐怖砍人案 鄰居透露：疑酒後失控造成EBC東森新聞 ・ 9 小時前
2025好友港節市集華山文創園區登場 (圖)
「2025好友港節」市集8日在華山文創園區登場，由知名藝人曾寶儀（右7）擔任活動主持人，策進會董事長賴秀如（右5）在市集開幕式致詞。中央社 ・ 8 小時前
手機還被拿走！女主持人被誤當嫌犯包圍 松山分局：符合規定
台北市1名女主持人，近日在社群平台發文，指出她突然遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後，她才得以自證清白，並表示：「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」；對此，松山分局表示，女主持人樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員依法上前攔查，對於造成女主持人困擾，本分局深表歉意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 6 小時前
平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷
記者丘安／平鎮報導 桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐…中華日報 ・ 9 小時前