台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命

中部中心/綜合報導台中國際花毯節8日正式登場，預計下周就是盛花期，不過鳳凰颱風，預計下周襲台，讓遊客憂心，花況是否受影響，相關單位表示，因為花卉屬於自然植物，如果遇到強降雨，自然會被壓垮，若是花況不適合觀賞，就會關場。台中國際花毯節登場 遊客憂颱風襲台影響花況(圖/民視新聞)五顏六色花海，繽紛綻放，波斯菊、薰衣草交織盛開，夢幻場景，吸引民眾，拍照打卡。這是一年一度的，台中國際花毯節，8日正式開幕，39.5公頃大的園區，搭配經典卡通角色裝置，吸引大批遊客朝聖。園區花況大約盛開三成預計下周就是盛花期 不過鳳凰颱風來勢洶洶(圖/民視新聞)目前園區花況，大約盛開三成，預計下周，就是盛花期，不過鳳凰颱風，來勢洶洶，預計也將在，下周襲台，遊客憂心，花況是否受到影響。如果氣候不佳花況受損就只能關場 只盼颱風帶來的影響能夠降到最低(圖/民視新聞)場長說，花卉屬於自然植物，如果氣候不佳，花況受損，就只能關場，只盼颱風帶來的影響，能夠降到最低，否則籌備已久的心血，全數白費。原文出處：台中國際花毯節１１／８登場 遊客憂颱風襲台影響花況

民視影音 ・ 10 小時前