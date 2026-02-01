台中2男童遭下藥命案 生母涉犯殺人罪遭法院收押 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市西屯區發生8歲、3歲2名男童遭陳姓生母餵食不明藥物，釀2童口吐白沫身亡，由於陳女案發前曾主動聯繫友人表達情緒低落與生活困境，友人趕赴現場後發現2名男童已無生命跡象並報警，警方移送台中地檢署，經檢察官偵訊後，認有逃亡及勾串證人之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。

中檢表示，31日上午獲報，台中市西區發生羅姓、林姓兩名男童於住處死亡之重大刑案，即刻啟動婦幼保護應變機制，指派婦幼保護專組檢察官楊凱婷成立專案小組，指揮台中市警第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，擇期解剖，以釐清確切死因。

廣告 廣告

經檢察官指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定被告即兩名死者男童之陳姓生母涉犯刑法第271條第1項殺人罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，有羈押之必要，訊後當庭逮捕並向台中地方法院聲請羈押禁見。法院開庭後裁准。

警方調查，陳女目前無業，與現任男友租住在案發社區大樓，8歲長子為其與前夫所生，3歲男童則是其與現任男友所生，平時由前夫照顧，近日因放寒假短暫回到母親住處同住。

陳女曾因情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦透露想帶孩子一起輕生，友人勸了她1個多小時仍不放心，除報警也趕到現場查看，不料，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動被戒護送醫。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

雄檢指揮破獲貨輪「金昌隆號」跨國走私毒品 獲卓榮泰嘉勉

被控涉詐助理費 嘉義縣前議員黃芳蘭母子二審仍無罪

【文章轉載請註明出處】