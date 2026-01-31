台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡

法醫高大成。（圖／東森新聞）





台中31歲陳姓女子疑因情緒不穩，餵食其8歲、3歲兒子不明藥物，造成2幼童死亡。名法醫高大成指出，2幼童若是被餵食安眠藥，幾乎等於遭「慢慢折磨」致死，痛批陳女利用藥物非常可惡、故意殺人。

台中市警察局第一分局今（31日）1時31分獲報，西區向上路某大樓有幼童失去呼吸心跳，員警會同救護到場，確認躺在床上的2幼童口吐白沫、牙關緊閉、雙唇發紫，呈現OHCA狀態，分別送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，可惜2名男童依舊回天乏術。

警方初步懷疑，陳女因為與現任男友的分手糾紛，情緒不穩餵食2男童不明藥物釀成悲劇，陳女自身也疑似服藥緣故，在現場情緒極不穩定，員警將其戒護就醫後，視恢復情形製作筆錄，並將依女子的抽驗結果、2童鑑識報告，決定是否朝殺人或加工自殺罪方向偵辦。

法醫高大成接受聯訪時表示，兒童因臟器還不成熟，服用大量藥物後會因肝、腎臟逐漸衰竭，至少被折磨2小時後才會死去；大人則因發展完全，即使大量服用安眠藥也不會死亡。

高大成依據已知資訊進一步研判，2名幼童可能被服下多種藥物，併發缺氧而有嘴唇發紫情形，但實際死因仍要待抽血解剖才能釐清。台中市社會局則指出，已指派社工提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。





