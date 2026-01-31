台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自殺，而是故意殺人。
中國醫藥大學附設醫院表示，3歲男童到院後不治，3旬婦人經救治後，由警方帶回派出所詢問；林新醫院表示，8歲男童到院時，口吐白沫、無呼吸心跳，立即實施CPR(心肺復甦術)，牙關緊咬無法插管，院方經全力救治，搶救34分鐘後，仍不治死亡。
高大成表示，安眠藥物在1990年代後發展第5代安眠藥，成人就算大量食用「吃到飽」也不會致死，但是幼童服用安眠藥物，無疑是一種折磨，由於兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，至少2小時後死亡。
男童被發現時嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，高大成分析，這是缺氧、藥物抑制中樞神經的症狀，死亡過程會一直痙攣，他氣憤指出，這麼小的小孩不會想自殺，家長怎麼能決定小孩命運，根本是謀殺。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
台中31歲媽攜2幼子輕生 3歲、8歲童送醫搶救不治
疑和男友爭吵情緒失控 台中無業媽害死3歲、8歲兒恐涉這些罪
金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％
台中31歲母攜2幼子輕生釀2死 盧秀燕說話了
