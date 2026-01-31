台中2童餵藥命案！長子父母輪流養 放寒假竟遭媽媽毒手

台中市西區一棟社區大樓今（31）日凌晨，一名陳姓女子疑似因餵食不明藥物，導致其3歲與8歲的兩名幼童喪命。據了解，陳女曾遭前夫家暴，長子更曾遭受不當管教，寒假期間由陳女與前夫輪流照顧，如今卻遭毒死，令人惋惜。

30歲的陳姓女子情緒極度不穩，疑有自傷傾向。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局於今日凌晨1時29分接獲報案，指西區向上路一段有救護案件。消防人員抵達現場後，發現3歲與8歲的兩名幼童已無生命跡象（OHCA），且身上無明顯外傷。同時，30歲的陳姓女子情緒極度不穩，疑有自傷傾向，隨即被送醫急救。然而，兩名幼童經搶救後仍宣告不治，陳女則被警方帶回派出所製作筆錄。目前檢方已前往殯儀館進行遺體相驗，案件仍在調查中。

根據進一步調查，陳姓女子育有兩名男童，長子為與前夫所生，么子則是現任男友的孩子。陳女與現任男友同住於台中市西區，過去曾被前夫家暴，長子亦曾遭受不當管教，雙方協議共同撫養長子，並採取輪流照顧的方式。不料，這次寒假期間，長子卻在陳女的照顧下發生悲劇，令人感到痛心不已。

目前，警方已展開深入調查，釐清事發經過及陳女餵食幼童不明藥物的動機。相關單位呼籲民眾重視家庭暴力問題，若有需要協助，請撥打110或113家庭暴力防治專線。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆法律扶助基金會：02-412-8518

