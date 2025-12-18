台中2線2星警赴伸港釣魚不慎落水 海空漏夜搜救仍傳噩耗 蚵農尋獲遺體

記者潘靚緯／彰化報導

台中年約60歲的魏姓警務員，17日下午前往彰化伸港釣魚返程不慎溺水，海空漏夜搜救無果，今(18)日清晨被蚵農尋獲時已不幸身亡。(圖／翻攝畫面)

台中市一名年約60歲的魏姓警務員，昨(17)日下午與友人前往彰化縣伸港鄉什股海域釣魚，疑似在漲潮回程途中不慎溺水失蹤，消防、海巡及救難協會獲報後，立刻出動人員、船艇、空偵直升機展開海空搜救，經過一夜搜尋未果，今(18)日清晨有蚵農出海作業時，在離岸約1.4公里處發現魏男，但已不幸身亡。據了解，魏姓警務員任職台中市警局第四分局保防組，從警35年，工作認真負責，如今傳出噩耗，讓警局同仁非常哀痛。

魏姓警務員落水地點位於什股海域，入夜能見度不佳，導致搜救困難。(圖／翻攝畫面)

彰化縣消防局昨(17)日下午4時35分接獲警方轉報，指出有釣客在伸港鄉什股海域不慎落海，隨即派遣伸港分隊前往救援，搜救人員於傍晚5時抵達現場，確認是魏姓男子失蹤，由於溺水地點並非一般釣客經常海釣的海域，屬於海巡署管轄範圍，除了出動消防車、救生艇、無人機，也協調海巡署及彰化縣救難協會加入搜救。

海巡署出動5車1艇10人，救難協會也派出4車1艇9人協助，各單位展開海空聯合搜救，但因天色變暗，現場風速過強，導致無人機空偵任務無法順利執行，持續搜索到晚間7點，因入夜後能見度不足，只能暫時結束搜救行動，原定今(18)日上午8點30分再次展開協尋。

魏姓警務員從警35年，工作認真，勤餘喜愛釣魚、種菜，如今卻傳出噩耗令家屬及警局同仁相當哀痛。(圖／翻攝畫面)

今(18)日清晨6時30分，海巡人員接獲蚵農通報，指在伸港海尾海灘外海3公里處發現疑似失蹤者，家屬隨即跟著蚵農船隻前往指認，確認該遺體為魏姓警務員，已明顯死亡。

台中市警局第四分局表示，魏姓警務員在保防組任職，為兩線二星，從警資歷有35年，育有兩子，平時工作表現認真負責，與同事間互動良好，是樸實的學長，勤餘喜從事釣魚休閒活動，以及種植有機蔬果，分享給同仁，生活交往單純，本分局深感哀痛，已全力協助家屬處理撫卹與治喪事宜，希望在最艱難的時刻，陪伴家屬度過失去至親的痛楚。

