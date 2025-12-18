台中2線3警官彰化海邊釣魚溺水 今晨尋獲遺體

〔記者湯世名／彰化報導〕台中市警察局1名2線3星的警務員昨天(17日)與友人到彰化縣伸港鄉海邊釣魚，不料驚傳溺水，消防局據報派出大批人員趕往搜救，直到今天(18日)清晨發現其倒臥海邊，但已無氣息，原本希望傳來好消息的家屬悲痛萬分；據了解這名警務員與友人多次前往彰化海邊釣魚，昨天友人突然發現其不見蹤影立即向警方與消防局報案，不料漏夜搜救仍傳來不幸的消息。

這起溺水事件發生在昨天下午4點半，彰化縣消防局據報派出各式消防車3輛、救護車1輛、救生艇2艘、無人機1台，消防人員7人前往搶救，海巡署10人、彰化縣救難協會9人也支援搜救，但昨晚搜救行動因天色已暗，各方搜救行動晚間7時許告一段落。空拍機空偵任務因現場場風速過高，飛行受阻，無法順利進行空偵行動。海巡署直升機搜救任務亦於晚間7時許結束。

今天清晨6時30分海巡人員接獲蚵農通報，指在出海作業時，於伸港什股海域距離岸邊約1.4公里處發現1名男子倒臥，家屬隨即隨蚵農船隻前往指認，確認男子為該名警務員，已明顯死亡。消防及海巡人員利用長背板，徒步涉水將遺體搬運回岸邊，家屬悲痛萬分。

