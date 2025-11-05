台中2警巡邏「車停路邊追劇」全被錄！被拍窗才中斷 分局開鍘：各記2申誡
台中市第二分局兩名員警4日深夜執行守望勤務時，疑似在警車內追劇，結果被民眾側錄後上傳社群，引發外界譁然。分局獲報調查後說明，員警是接到電話後將巡邏車停在路邊檢視是否有公務訊息，剛好副駕駛座上余姓員警手機剛好跳出影音訊息，余員順勢點開查看，並非如網友所說是在追劇，不過認定員警查看非公務訊息，已違反勤務紀律，各記2支申誡處分。
該起事件發生於4日晚間10時許，第二分局余姓和陳姓員警當時執行巡邏守望勤務時，被路過民眾發現疑似在車內看抖音影片，渾然不知窗外有人正在側錄，直到路人拍窗詢問「哪個派出所」才中斷，側錄者最後還詢問「員警編號」、「哪個派出所」，員警似乎覺得理虧，一一如實回覆。影片上傳社群後迅速引起熱議，不少網友質疑警方執勤不專心，甚至還有人留言「治安靠劇情推進」。
第二分局事後第一時間介入，立即調查釐清員警勤務狀況和行為後，表示員警是在接到電話後將巡邏車停在路邊檢視是否有公務訊息，恰巧副駕駛座上余姓員警手機剛好跳出影音訊息，余員順勢點開查看，畫面才被民眾誤會，並非如網友所說是在追劇。
不過第二分局同時也強調，員警值勤應全程專注維護治安及交通安全，不得有怠忽職守情事，2人確實未執行取締動態違規勤務，違反勤務紀律，各予申誡2次處分並追究主管內部管理不當之責，並同步強化勤務紀律，恪遵勤務規範，並加強深夜時段勤務督導。
