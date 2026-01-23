即時中心／廖予瑄報導

今（23）日上午10時15分台中市警方獲報，在西區大隆路前有2台轎車發生碰撞，前車被推撞後暴衝，撞上前面的圍牆，石塊當場噴飛，還波及到停車場內一名行人，造成他腳部擦挫傷；警方到場後發現，除了被波及的行人受傷之外，暴衝的轎車2名乘客的腳部及頭部也有受傷，3人意識清醒送醫治療，詳細肇事責任還有待進一步釐清。

一名71歲王姓女駕駛今早開車行經大隆路時，不慎撞上前方減速的另名52歲王姓女駕駛；並造成王女的轎車被撞後，不明原因暴衝，直直撞上前方停車場鐵門後，再撞上圍牆，並造成圍牆倒塌、石塊噴飛，石塊甚至波及一名在停車場內的行人。

廣告 廣告





快新聞／宛如碰碰車！2車追撞暴衝「撞圍牆」 石塊噴飛波及1行人

轎車被撞後，不明原因暴衝，撞上前方停車場鐵門。（圖／警方提供）





警方獲報到場後，發現該行人腳步被打到，有輕微擦挫傷；而被撞的王女，其車上的2名乘客的腳部及頭部也因劇烈衝擊受傷，幸好3人意識均清醒，分別送往大里仁愛醫院及惠中林新醫院救治。

根據調查，2台車輛的駕駛都沒有酒駕情形，並已完成現場測繪與蒐證，以釐清肇事責任。台中第一警分局也呼籲，駕駛人行車時應保持安全距離，注意車前狀況，確保自身與他人安全。

原文出處：快新聞／宛如碰碰車！台中2車追撞「暴衝毀圍牆」釀3傷 石塊噴飛波及1行人

更多民視新聞報導

阿公嚇女童「下體有蟲會爛掉」！6年侵犯41次稱：幫驅蟲

因應台美關稅！走訪台積電供應鏈 卓揆：將及時把產業支持做到位

三立採訪車撞彰銀釀10傷！婦人頭破血流倒地不起

