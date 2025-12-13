台中2農場絕美楓葉觀賞期！ 落羽松金黃交織如油畫

台中大梨山地區的武陵農場與福壽山農場正值楓葉、落羽松轉色最佳觀賞期，金黃與火紅色彩交織的山林景致吸引大批遊客湧入，預計欣賞期可持續至十二月底。武陵農場副場長張景富表示，遊客中心前方的落羽松和銀杏林正展現迷人色彩，而楓葉已邁向尾聲。

台中大梨山地區的武陵農場與福壽山農場正值楓葉、落羽松轉色最佳觀賞期。（圖／中天新聞）

遊客在武陵農場受訪時指出，這裡的楓葉應該是老樹，整個農場的氛圍和設計比福壽山還亮麗，拍照容易且不會有陰影的感覺，一眼望去落羽松一區的整體搭配，武陵完全不輸福壽山。該名遊客強調，一清早來看到的景色最入鏡，不只是楓葉的紅，真的可以紅到發紫了。

廣告 廣告

楓葉。（圖／中天新聞）

另一對一早前來武陵農場賞楓的遊客夫婦則表示，聽說這裡的楓葉、落羽松都轉色了才決定上山，今天天氣不錯，讓楓葉的紅紅得好像假的一樣，是難得看到的景色，很值得來一趟。

位於合歡山與雪山群峰間的福壽山農場，因為難以到達被戲稱為「遠得要命農場」，但每到十一月底楓葉轉紅，把整座農場點綴得五彩繽紛，讓旅客直呼不虛此行。海拔逾兩千公尺高的福壽山農場一共可以看到五種楓葉，其中松廬前的掌葉楓是人氣必拍景點，此際楓葉已染上紅暈，堆疊出漸層色彩，搭配後方日式庭園和木屋，夢幻至極。

海拔逾兩千公尺高的福壽山農場一共可以看到五種楓葉。（圖／中天新聞）

鴛鴦湖楓紅較為稀疏，也因氣候關係，可以捕捉到繡球花和楓紅同框的畫面。停車場前的一株楓葉紅似火，一旁銀杏也進入最佳觀賞期，吸引許多民眾取景，絕美楓紅不等人，預計再一週進入尾聲，想親睹盛景的民眾要把握時機。

楓葉。（圖／中天新聞）

福壽山農場內的楓林雅築十一月剛整修完，國民賓館則是綠建築，均配備乾濕分離浴室、私人陽台，能慢下步調，愜意度過賞楓假期。閣樓式楓林雅築十一月中整修完工，包含升級智能窗簾、改為開放式衣櫃，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶，即便在深山中也能享有舒適入住體驗。

延伸閱讀

懷孕也能喝手搖！醫列推薦清單：紅茶拿鐵、薑汁奶茶上榜

「秋刀魚」Omega-3含量驚人！醫：是鮭魚的兩倍

11月新生兒7946人再創新低！人口連23月負成長