台中2騎士猛撞「人飛起來」！汽油濺滿地 民眾目擊嚇壞：傷者滿臉血

記者林意筑／台中報導

台中北屯2名騎士發生碰撞，雙雙倒地受傷。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區今（12）日上午7時許驚傳機車對撞事故。50歲李姓騎士行經東山路一段146巷口時，與沿東山路一段行駛的21歲張姓騎士發生猛烈碰撞，兩車嚴重毀損，雙方騎士當場倒地受傷，所幸送醫後均無大礙。目擊者驚呼「人都飛起來了，汽油噴滿地」。警方到場對兩名騎士進行酒測，結果均排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

雙方的機車嚴重受損，撞得破破爛爛。（圖／翻攝畫面）

據了解，今日上午7時30分許，50歲李男騎機車沿東山路一段146巷行駛，經過路口時，與沿著東山路一段行駛的21歲張男發生碰撞，撞擊力道猛烈，2人幾乎噴飛，雙方的機車嚴重受損，撞得破破爛爛，李男、張男發生撞擊後雙雙倒地，分別送往慈濟醫院及中國醫藥大學附設醫院治療。

李男、張男發生撞擊後雙雙倒地送醫治療。（圖／翻攝畫面）

事故發生後，警方針對雙方騎士進行酒測，均無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。而該起事故發生過程畫面被PO上網，目擊民眾表示「人都飛起來了，汽油還噴到我車上...流滿地」對此有其他網友回應，「超可怕，早上經過一個滿臉是血，兩個都躺著…」。

