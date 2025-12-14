台中20歲男開休旅車自撞路樹 跌落邊坡釀2傷

【記者鮮明／台中報導】台中市西屯區西屯路三段昨（14日）晚發生車禍，20歲劉姓男子駕駛休旅車，不明原因自撞路樹後跌落邊坡，造成劉男及20歲的乘客葉男多處受傷送醫，警方已抽血檢測酒精濃度，詳細事故原因有待釐清。

台中市警六分局昨天深夜11時37分接獲報案，西屯區西屯路三段靠近東大路口發生交通事故，到場發現是1名劉姓男子（20歲）駕駛福特Guga休旅車，沿西屯路三段（由遠東街往東大路方向）行駛，接近東大路口時不明原因自撞路樹後跌落邊坡。

休旅車頭幾乎全毀，劉男及葉男多處擦挫傷，由消防人員救出後送醫治療。據了解，車內沒有發現毒品，現場也沒有酒味，警方已報請抽血檢測劉男體內酒精濃渡，詳細肇事原因由鑑定單位調查。

休旅車受損嚴重。民眾提供

