台中20歲短褲妹騎改裝車炸街！囂張嗆警「反正你們也抓不到我」下場曝

記者潘靚緯／台中報導

台中20歲柯姓女子深夜騎改裝車「炸街」，當場被員警盤查。(圖／翻攝畫面)

台中市一名20歲柯姓女子，日前深夜騎改裝機車在街頭橫衝直撞、急速狂飆「炸街」，遭警方攔查舉發，警方發現該機車不但車牌上翹、車燈太小，車身還貼有「那又怎樣」貼紙，置物箱還有一塊「反正你們也抓不到我」的車牌皮套，囂張行徑讓員警直呼太離譜，依法最高開罰1萬1400元。

20歲柯姓女子深夜騎改裝車，在街道狂飆，置物箱甚至有車牌皮套嗆警：反正你們也抓不到我。(圖／翻攝畫面)

中市警第五分局四平派出所員警日前凌晨到崇德路2段巡邏，發現柯姓女子騎乘一輛白色機車高速行駛，排氣聲浪刺耳、噪音明顯超標，員警立即上前攔查，確認該機車除了疑似改裝排氣管、車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規情事。

廣告 廣告

女子車排氣管不僅改裝，車牌也違規往上翹，當場被扣車扣牌。(圖／翻攝畫面)

除此之外，改裝車身還貼有「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙，座墊下的置物箱內還有1塊印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」的車牌皮套，囂張字眼，讓員警看了直搖頭，當場告知查扣車牌，必須重新驗車才會重新發牌照，面對警方查緝，柯女則是神情尷尬、支吾其詞。

警五分局長劉其賢表示，

警方近來持續針對改裝噪音車與「翹牌族」加強稽查取締，

依據道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）的方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」而受罰3萬6000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照。

女子騎改裝車炸街，機車上貼了多處嗆警貼紙，令警方搖頭。(圖／翻攝畫面)

同條例第16條規定，照後鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處罰900元以上、1800元以下罰鍰；同條例第18條規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更，受罰2400元以上、9600元以下罰鍰，並責令其檢驗，呼籲民眾勿以身試法。

更多三立新聞網報導

非洲豬瘟揹完黑鍋被究責裁罰！特約獸醫曝心酸內幕嘆：獸醫何苦為難獸醫

病毒頑強第3度清消！非洲豬瘟案場「髒亂環境曝」 十軍團110官兵連夜清

台中購物節海報QR code出包挨轟「螺絲掉滿地」 中市：902家已修正重寄

台中非洲豬瘟斃死豬116變78「兜不攏」？中市證實：送化製場甲聯遭塗改

