台中20歲騎士深夜「自摔撞樹身亡」 友人目睹全程悲痛崩潰

台中市18日深夜發生一起死亡車禍，一名年約20歲的男性騎士於晚間約23時30分，行經環中路四段與黎明路口時疑似失控自摔，撞擊路樹後人車滑行約20公尺，現場留下大片血跡與變形重機。男子倒地時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

事故發生當時，該名男子與友人同行，目擊整起車禍過程的友人情緒激動、當場崩潰。據友人描述，行駛途中曾看到男子所騎機車突然抖動，隨後失控倒地，撞擊過程快速且劇烈。他表示自己當下掉頭回頭查看時，騎士已重傷倒地，情況十分危急。

救護人員到場後立即進行搶救，但因傷勢過重，男子最終仍不幸身亡。事故現場可見大片血跡與已變形的黑色重型機車，畫面令人震撼。

警方目前已介入調查，釐清事發當時的詳細車禍原因，包括是否涉及路況不佳、車輛狀況或其他外部因素，仍需進一步鑑定與調查。這起突如其來的悲劇，也讓死者親友難以接受，尤其目睹事故的友人更因目睹全程而情緒崩潰。

