台中20歲騎士自撞身亡 友人目睹全程崩潰痛哭

台中市南屯區一名年約20歲的男性機車騎士，18日在環中路四段與黎明路一段路口失控自撞身亡，同行友人目睹他被抬上救護車，當場在現場痛哭。

車禍現場。(圖/翻攝畫面，下同)

這起事故發生於18日晚間11時許，該名騎士與友人騎車出遊，行經環中路四段往市區方向、黎明路一段路口時，不明原因失控自撞，還偏離道路擦撞人行道及路樹，最終人車倒地。騎士當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵現場。肇事機車嚴重毀損，龍頭全毀，地板遺留長條刮痕及血跡。緊急將傷者送醫搶救後，該名騎士仍因重傷宣告不治。

據《三立新聞網》報導，同行友人表示，當時路面疑有高低起伏，疑似未注意輾過而失控。友人在現場目睹重傷的同伴被抬上救護車，獨自留在現場痛哭。詳細肇事原因，仍有待警方進一步釐清。

