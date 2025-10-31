台中20歲「白襪短褲妹」深夜飆翹牌車 還被搜出超挑釁套套

台中20多歲的「白襪短褲妹」深夜騎翹牌車，車子還發出非常大聲的噪音。（圖／東森新聞）





台中市警局第五分局四平派出所員警於10月17日凌晨0時許執行守望勤務時，發現一部疑似改裝的機車在崇德路2段高速行駛，而且排氣聲量明顯異常大聲。員警攔查後確認該部機車違規情節重大，依法舉發取締並當場移置保管該部機車。

台中20多歲的「白襪短褲妹」深夜騎翹牌車，車子還發出非常大聲的噪音。（圖／東森新聞）

該部機車是這名20歲的柯姓女子所有，機車除了疑似改裝排氣管外，還涉及包括車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規；員警當場告知相關法規及舉發標準後予以舉發、移置保管及扣繳牌照。

在檢視機車車身狀況時，員警除了發現機車車身貼著「那又怎樣，撞柱當隊長」貼紙外，座墊下的置物箱內還有1塊以黑色皮革製成，印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」囂張字眼的車牌套，柯女無視交通法規的行為，員警見聞後直搖頭。

第五分局分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）的方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」而受罰新台幣36000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照；同條例第16條規定，照後鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處罰新臺幣900元以上1,800元以下罰鍰。

警方還在車廂內，搜出非常挑釁的車牌套。（圖／東森新聞）

同條例第18條規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換應申請公路主管機關施行臨時檢驗，否則會受罰新台幣2,400元以上9,600元以下罰鍰，並責令其檢驗。

改裝車輛及惡意遮掩、變造車牌等行為，均屬嚴重違規，不僅影響公共安寧與行車安全，更無法逃過警方稽查，切勿以身試法。