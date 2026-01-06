台中2025十大測速照相桿揭曉 罰款逾6904萬這支奪「測速桿王」

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局為避免民眾超速，降低事故風險，在全市設置100多支的固定式測速照相桿，根據市警局交通大隊統計，2025年一整年，前10大測速照相桿共取締5萬7539張，若以超速最低1200元罰鍰計算，一整年就至少為市庫進帳超過6904萬元，其中位於西區忠明南路與忠明南路326巷口的這支測速桿奪冠，全年開出9550件，警方提醒民眾為了自己的荷包和安全千萬別超速。

據市警局交大統計，2025年全年測速照相桿取締，「測速照相桿王」由西區忠明南路與忠明南路326巷口這支拿下，共取締9550件；第2名由去年第3名提升一名是東區旱溪西路一段300號，成功國小前的這支，共開出9459件；第3名則是中彰快速道路4.8K這支，共開出6392件。

廣告 廣告

市警局交大表示，2025年前10大測速照相桿，依取締件數排序如下：

(一)忠明南路與忠明南路326巷口：9550件

(二)旱溪西路一段300號前(成功國小往南)：9459件

(三)中彰快速道路4.8K(南北雙向)：6392件

(四)五權西路二段1001號前(東西雙向)：5151件

(五)向上路三段418號前：4987件

(六)永春南路往888巷口方向：4936件

(七)文心南路近三民西路：4772件

(八)松竹路一段360號前(往環中東路一段方向)：4618件

(九)太原路3段1225號(新平基督長老教會前)：4101件

(十)東山路二段(大坑國小往新社)：3573件

依照《道路交通管理處罰條例》第40條規定，超速駕駛可處1200元至2400元罰鍰，若依最低金額1200元計算，去年前10大測速照相桿，一整年就至少為市庫進帳超過6904萬餘元。

市警局交大表示，固定式測速照相設備舉發件數前十名的設置地點，都是各行政區重要聯絡道路，大多為車道寬敞筆直或下坡路段，民眾易疏忽行車速限超速行駛。

交大強調，設有固定式測速照相設備的24個行政區，去年1-10月交通事故死傷人數較前年同期減少2417人，降幅達3.3%，事故防制良好。而前述24個行政區去年1-10月全般事故主要肇因為「超速行駛」案件較前年同期更大幅減少111件，降幅近5成，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴

獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光

比賽中暴打國三生挨告 前曲棍球國手：激烈碰撞很正常

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

