台中2026土地現值及公告地價出爐 新光三越20度蟬聯地王

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市地價及標準地價評議委員會審議2026年公告土地現值及公告地價結果出爐；地政局表示，今年全市公告土地現值平均調整1.26%，公告地價平均調整1.51%；明年的台中市地王寶座仍由新光三越台中中港店蟬聯，第20度蟬聯，而公告土地現值每坪約238萬元，較今年每坪約236萬元，微幅上漲0.84%。台中市地政局表示，公告土地現值每年調整一次，為土地增值稅課徵依據，內政部政策目標為公告土地現值達市價9成，而第15期大里杙市地重劃區、新八自辦市地重劃區等開發區，因重劃前公告土地現值基期較低，且已陸續完成開發及配地作業，為合理反映市價上漲幅度，於開發完成後採逐年調整方式，調幅分別為38.79%及30.90%；其餘地區則以均衡調整為原則。地政局表示，整體而言，明年公告土地現值平均調幅為1.26%，調整後公告土地現值占市價比例達91.05%。此外，公告地價每兩年調整一次，作為地價稅課徵基準，地政局表示，經地價評議委員會廣納市民與各界意見、審慎討論後，決議公告地價平均調整1.51%，調整後公告地價占市價比例為10.04%。地政局強調，考量近期關稅衝擊對工具機產業及工業區不動產交易市場造成影響，且相關產業多集中於台中市，市府在艱困經濟情勢下將給予產業最大支持。因此，對合法供工業使用之工業區及丁種建築用地，其公告地價維持不予調整，以減輕產業負擔，協助因應關稅衝擊。地政局指出，明年台中市地王仍由西屯區惠國段93地號也就是新光三越中港店蟬聯，而2026年公告土地現值及公告地價調整結果，依規定明年1月1日起公告實施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

苗栗縣明年土地現值微幅調漲 頭份市三角地蟬聯「地王」

北市隨機殺人案兆豐行員不幸遇害 兆豐銀：協助家屬治喪從優撫恤

台灣手搖店UG進軍美國！結果3天就被迫關門 原因曝光了

